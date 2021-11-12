الصحة لمتبرعي البلازما: يمكنك التبرع كل أسبوعين لإنقاذ حياة إنسان

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، رسالة ترويجية لمتبرعي البلازما تحت شعار "العلاج جواك".

وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، أن المتبرع يمكنه إعادة التبرع كل أسبوعين للمساعدة في إنقاذ حياة مصابي الأمراض الخطيرة، موضحة أن الجسد يعوض البلازما المفقودة بعد مرور 48 ساعة من التبرع.