Masrawy logo white

السيسي يصل إلى مقر اليونيسكو للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيسها

08:14 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
السيسي يصل إلى مقر اليونيسكو للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيسها

السيسي يصل إلى مقر اليونيسكو

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي توجه إلى مقر المنظمة للمشاركة في احتفاليتها بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.

الرئيس السيسي منظمة اليونيسكو مؤتمر باريس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا