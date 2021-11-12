السيسي يصل إلى مقر اليونيسكو للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيسها

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي توجه إلى مقر المنظمة للمشاركة في احتفاليتها بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.