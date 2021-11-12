اشتراطات البناء.. الجيزة تنشر فيديو للمنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عبر موقع التواصل "فيسبوك" مقطع فيديو تشرح فيه بطريقة مبسطة اشتراطات البناء الجديدة.

وجاءت الاشتراطات البنائية كالتالي:

1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:

- صور بطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية للأرض.

- صورة من بيان الصلاحية .

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية للأرض.

- صورة من بيان الصلاحية.

- دفع رسوم استخراج البيان.

- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.

- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.