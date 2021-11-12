اشتراطات البناء.. الجيزة تنشر فيديو للمنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة
كتب- أسامة علي:
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عبر موقع التواصل "فيسبوك" مقطع فيديو تشرح فيه بطريقة مبسطة اشتراطات البناء الجديدة.
وجاءت الاشتراطات البنائية كالتالي:
1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:
- صور بطاقة الشخصية.
- صورة عقد الملكية للأرض.
- صورة من بيان الصلاحية .
الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة عقد الملكية للأرض.
- صورة من بيان الصلاحية.
- دفع رسوم استخراج البيان.
- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.
- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.
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