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اشتراطات البناء.. الجيزة تنشر فيديو للمنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة

08:06 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
اشتراطات البناء.. الجيزة تنشر فيديو للمنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عبر موقع التواصل "فيسبوك" مقطع فيديو تشرح فيه بطريقة مبسطة اشتراطات البناء الجديدة.

وجاءت الاشتراطات البنائية كالتالي:

1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:
- صور بطاقة الشخصية.
- صورة عقد الملكية للأرض.
- صورة من بيان الصلاحية .

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:

- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة عقد الملكية للأرض.
- صورة من بيان الصلاحية.
- دفع رسوم استخراج البيان.
- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.
- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.

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