حدث في 8 ساعات| رسالة السيسي للشعب الليبي وحالة الطقس والأمطار الساعات المقبلة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يوجه رسالة إلى الشعب الليبي، محافظ الحيزة يفتتح مقبرة وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، الأوقاف تصدر بيانًا بشأن مفتش مفصول في بني سويف، وحالة الطقس والأمطار الساعات المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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