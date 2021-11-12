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الرئيس التونسي يتفقد الجناح المصري في معرض تونس للكتاب

06:14 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

تفقد الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس تونس، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 36، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.

وأشاد الرئيس التونسي بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي لقى صدى وإقبالًا كبيرين، وأهدى الحاج مجموعة من إصدارات الهيئة منها كتاب القاهرة، كما اختار الرئيس قيس سعيد كتاب حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب، وتحدث عن ذكرياته وهو طالب في متابعة أخبار حرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان فخورًا بالجيش المصري وعبوره خط بارليف وإزالة الساتر الترابي "بعبقرية هندسية مصرية" على حد تعبيره.

كان الرئيس التونسي افتتح معرض تونس الدولي للكتاب أمس والذي يقام في دورته الـ36، في قصر المعارض بالكرم، وتحل عليه موريتانيا ضيف شرف، ويحمل شعار "خير جليس في الأنام كتاب"، ويستمر المعرض حتى 21 نوفمبر الجاري.

معرض تونس للكتاب قيس سعيد الجناح المصري

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