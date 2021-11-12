مشاركة الرئيس بالمؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات أهمها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باِسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي المهم الذي تمر به حاليا، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأوضح راضي، أن مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا جاءت بناء على دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظرا للدور المصري الكبير في ليبيا والجوار الإقليمي، وتشارك فى المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا والمبعوث الدولي إلى ليبيا، وعدد كبير من ممثلي الدول والحكومات. وتنبع أهمية المؤتمر من كونه خطوة للأمام على طريق التسوية السياسية فى ليبيا، مؤكدا أن المرحلة الحالية التي وصلت إليها ليبيا على صعيد الاستقرار السياسي، ما كانت لتتم دون الخطوط الحمراء التى أعلنها الرئيس السيسى، والتي ساهمت فى استعادة التوازن فى ليبيا، وبدأت الأمور تهدأ بشكل كبير تمهيدا لمحطة الاستحقاق الانتخابي التي سيركز عليها المؤتمر اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وصل إلى العاصمة الفرنسية أمس فى زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد، ويتضمن برنامج زيارته عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، اليوم لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، قال إن هـنـاك تـوافـقـا تـامـا بين مصر وفرنسا فيما يخص الملف الليبي وأهمية إجراء الانتخابات، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمسلحين والمـرتـزقـة، وتـوحـيـد المـؤسـسـة العسكرية، والتسوية السياسية، والتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الليبي.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن تساعد الـقـرارات التي سيتبناها مؤتمر باريس حول ليبيا في التغلب على تداعيات أزمة ليبيا وإعادتها إلى مـسـار الـتـطـور التدريجي لصالح كل الليبيين، وأن الناطقة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، أكدت مشاركة وزير الخارجية، سيرجي لافروف، في المؤتمر، مشيرة إلى أن مهمة المؤتمر هي حشد جهود إضافية من المجتمع الدولي لتسهيل عملية التسوية الليبية.

وأكـدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مـارينا سـيـريني، أن مؤتمر باريس يهدف إلى التأكيد عـلـى ضـرورة إجـراء الانـتـخـابـات في موعدها وبدء إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

فيما، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توقف مفاوضات إنتاج «E70 » الصينية في مصر" أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن توقف المفاوضات الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية «E۷۰»، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

وتم توقيع الاتفاق الإطاري مع شركة «دونج فنج» الصينية لإنتاج السيارة طراز «E۷۰» في يناير ۲۰۲۱، بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام ٢٠٢٠، وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.

ووفقا للبيان فإن وزارة قطاع الأعمال تسعى مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري. يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر.

كما تناولت "الأخبار" تحت عنوان "إشادة دولية بدور مصر في إنقاذ مفاوضات كاتوفسكى وتمويل المناخ" إشادة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بدور مصر المحوري في التصدي لآثار التغيرات المناخية، محلياً وعالمياً، والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول. كما أشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة المصرية في التفاوض في تمويل المناخ، والذي أنقذ مفاوضات كاتوفسكي للخروج بخطة عمل اتفاق باريس. وأعرب عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر»COP۲۷» العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزراء البيئة والتخطيط والتعاون الدولي، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP٢٦ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

واستعرضت د . ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف التفاوضي، بصفتها رئيسا لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدي، وكذلك الأبعاد التي تمت في التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة. وأكدت حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل في شرم الشيخ، وأعربت عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.

كما استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها.

أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت تحت عنوان "الإسكان: طوارئ لمواجهة مخاطر الأمطار بالمناطق العمرانية" أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد ضـرورة اتـخـاذ الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء وآثارها السيئة على المناطق العمرانية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إنه تم العمل في عدة محاور لتفادي آثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء بالقاهرة الجديدة والتعامل مع الحالات الطارئة، والتي شملت الحلول التقليدية ومنها ازدواج العديد من خطوط الطرد وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الصرف ومحطات الرفع ونقل تصرفات جزء منها لمحطة معالجة الجبل الأصفر كما شملت الحلول غير التقليدية تنفيذ بيارات الشحن الجوفي للمياه بمناطق متفرقة بالمدينة وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء لتستوعب كميات من المياه بجانب تطوير جزر المحاور والطرق وخفض منسوبها.

من جانبه، أوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تدعيم خطوط الصرف وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية والتي شملت تنفيذ مشروعات ازدواج خط الطرد قطر 0051 مم من محطة امتداد المستثمرين حتى محطة المعالجة، وخط الطرد قطر0021، مم جنوب المستثمرين حتى امتداد المستثمرين وخط الطرد قطر 0021 مم من محطة مركز المدينة حتى جنوب المستثمرين، وخط الطرد قطر 0021مم من محطة جنوب الأكاديمية حتى مركز المدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن أعمال رفع كفاءة روافـع الصرف الصحى تشمل تدعيم محطات رفع مركز المدينة وجنوب المستثمرين والشويفات بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية حيث تم تركيب الطلمبة الاحتياطية وجار التصنيع للطلمبة الثانية للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية بالتوازي مع تنفيذ خط الازدواج.​