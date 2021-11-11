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الأوقاف: 24 محافظة تنتهي من رفع صناديق التبرعات من المساجد

11:13 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الأوقاف: 24 محافظة تنتهي من رفع صناديق التبرعات من المساجد

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن 24 محافظة انتهت من رفع صناديق التبرعات من المساجد، مضيفًا أنه جاري العمل على إنهاء رفع ما تبقى من الصناديق بثلاث محافظات فقط هي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأكد عبدالعزيز في بيان، اليوم الخميس، أن على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف سرعة رفع أي صناديق متبقية من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة، وسيتم قبل يوم الاثنين القادم إعلان قائمة مساجد النذور وتحديد عدد صناديق كل منها وأماكن وضعها، كما سيتم اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي مخالف للتعليمات، واعتبار وضع أي صندوق بغير مساجد النذور التي تحددها القائمة جمعًا للمال خارج إطار القانون، كما سيتم تحديد رابط إلكتروني للإبلاغ عن وجود أي صناديق بأي مسجد غير مساجد النذور، أو جمع أي شخص لأية أموال بأي مسجد سوى الدفع غير النقدي من خلال الحسابات المخصصة لذلك سواء الحسابات بالبنك المركزي:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

أو حسابات مجالس الإدارات المعتمدة والتي سنعلن عنها أيضًا، حيث لا يسمح بفتح أي حساب سوى الحسابات الرسمية المعتمدة، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة، ويسمح بالإعلان عنها على لوحة إعلانات المسجد.

وزارة الأوقاف هشام عبد العزيزعلي القطاع الديني صناديق التبرعات

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