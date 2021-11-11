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بالفيديو.. شاهد تقدم أعمال مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

11:07 م الخميس 11 نوفمبر 2021
بالفيديو.. شاهد تقدم أعمال مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

مشروع مونوريل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، فيديو صادر عن وزارة النقل بشأن تقدم أعمال مشروع مونوريل السادس من أكتوبر.

ويعتبر مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر، وسيلة جديدة للنقل الجماعي؛ لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية، كما يُتوقع أن تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

مجلس الوزراء مشروع مونوريل وزارة النقل العاصمة الإدارية

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