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اللقاح لا يمنع الإصابة.. 4 خطوات تحميك من كورونا بعد التطعيم

10:44 م الخميس 11 نوفمبر 2021
اللقاح لا يمنع الإصابة.. 4 خطوات تحميك من كورونا بعد التطعيم

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت فيه رسالة إلى المواطنين بشأن الحماية من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، خاصة أن تلقي اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح؟" لافتة إلى أن اللقاح لا يحمي من العدوى بنسبة 100% ولكن يقلل من خطر الإصابة بالمرض وأعراضه الشديدة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد تلقي اللقاح، لتحمي نفسك ومن حولك.

وجاءت خطوات الحماية من فيروس كورونا على النحو التالي:

1- التزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد 19".

2- ارتداء الكمامة.

3- التباعد الاجتماعي.

4- تنظيف الأيدي.

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