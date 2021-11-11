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السفارة الأمريكية تعلن فتح باب التقديم في البرنامج الأكاديمي لطلاب الدراسات العليا

09:25 م الخميس 11 نوفمبر 2021
السفارة الأمريكية تعلن فتح باب التقديم في البرنامج الأكاديمي لطلاب الدراسات العليا

السفارة الأمريكية بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، فتح باب التقديم لبرنامج (SUSI) وهو برنامج أكاديمي لطلاب الدراسات العليا مع جولات دراسية متكاملة، موضحة أن آخر موعد للتقديم 9 يناير 2022.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "الهدف من البرنامج هو تزويد أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العلماء والباحثين بفرص لتعميق فهمهم للمجتمع والثقافة، والقيم والمؤسسات الأمريكية".

وتابعت السفارة: "انضم إلى برنامجنا الأكاديمي المكثف على مستوى الدراسات العليا: دراسة المعاهد الأمريكية للأكاديميين (SUSI)! هذا التبادل الذي يمتد لستة أسابيع بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية يوفر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من الدارسين الفرصة لتعميق فهمهم للمجتمع والثقافة والقيم والمؤسسات الأمريكية".

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السفارة الأمريكية بالقاهرة طلاب الدراسات العليا جولات دراسية

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