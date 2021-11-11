Masrawy logo white

تضم نصف مليون مجلد.. الأزهر يشكر الشيخ محمد بن زايد لدور الإمارات في إنشاء المكتبة الجديدة

08:28 م الخميس 11 نوفمبر 2021
تضم نصف مليون مجلد.. الأزهر يشكر الشيخ محمد بن زايد لدور الإمارات في إنشاء المكتبة الجديدة

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أعرب المجلس الأعلى للأزهر خلال جلسته اليوم الخميس، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على إتمام إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة والتي تمثل صرحًا علميا تنويريًّا شامخا، يعيد أمجاد المكتبة القديمة قبل أن يكون لها مبنى مستقل بمقر المشيخة.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدور الإمارات وقيادتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، والقضايا الإنسانية العالمية، مضيفًا أن ما تقوم به من جهود هو امتداد لإرث الحكيم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله.

وأكد المجلس الأعلى للأزهر تقديره للعلاقة التي تربط مصر والأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يحقق التعاون في مختلف المجالات العلمية والثقافية والدينية، وعقد المؤتمرات والندوات العالمية التي تدعم حوار الأديان والأخوة الإنسانية وتعزز قيم السلام العالمي والتقارب بين الشرق والغرب.

ويأتي هذا التعاون بين الأزهر والإمارات يأتي في إطار العلاقات الممتدة والقوية بينهما في خدمة الدين والعلم والارتقاء بالبحث العلمي وإتاحة المصادر والمراجع العلمية المتنوعة والمخطوطات التاريخية والنادرة أمام الباحثين من مختلف أرجاء العالم ليستفيدوا من هذا التنوع والأصالة التي تتمتع بها مكتبة الأزهر.

وتم إنشاء المكتبة الجديدة وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية بما يسهم في ربط المكتبة إلكترونيًّا بالجامعات المختلفة والمكتبات العالمية وإتاحة محتوياتها للطلاب والباحثين من أي مكان، وتتضمن المكتبة نظمًا وأساليب حديثة في حفظ المستندات والكتب ومعامل ترميم المستندات الأثرية، وتوفر أحدث المراجع العلمية، بالإضافة إلى تجهيز تأمين مقتنيات المكتبة الحالية وما تحويه مكتبته من نفائس المخطوطات والمطبوعات عبر أحدث نظم المراقبة والتأمين الإلكترونية.

وتعد مكتبة الأزهر العريقة كنزًا ومرجعًا ورافدًا مهمًّا وقويًّا للباحثين من مختلِف أنحاء العالم، وصاحبة دور رائد وفعال في نشر الثقافة والعلوم الإسلامية واللغة العربية والعلوم الحديثة، وحفظ التراث الإسلامي العظيم الذي تضمه المكتبة ويبلغ عدده 116.133 كتابًا في مختلف العلوم والفنون، تقع في أكثر من نصف مليون مجلد.

أحمد الطيب المجلس الأعلى للأزهر الإمارات محمد بن زايد ولي محمد بن زايد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في أسبوع.. الأرصاد تحذر من سيول على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا