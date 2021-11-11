بالتفاصيل.. شروط الاشتراك في برنامج "المتحدة" لدعم المواهب الفنية

كتب- مينا غالي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شروط الاشتراك في برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" والمقرر إذاعته عبر قناة "ON" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "على كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة، حيث ستكون متاحة لجميع المشتركين من جميع محافظات مصر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

وبحسب ما أعلنت الشركة، فإن شروط الاشتراك في البرنامج وطريقة التسجيل تتمثل في الآتي:

1- سن الاشتراك في المسابقة من 16 إلى 28 عامًا للغناء والتمثيل، ومن 21 إلى 28 للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصًا للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

8- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

ويُظهر العرض الترويجي للبرنامج الجديد أن التسجيل في المسابقة هو تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني (eldome.com).

والبرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة؛ حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن من مزايا مسابقة "دوم" أن من سيفوزون بها وسيظهر لديهم مواهب فنية وغنائية سيتم تبنيهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويتاح لهم المشاركة في المسلسلات والأعمال التى تنتجها الشركة ليتم عرضها على قنوات المجموعة.

وأكدت الحديدي أن المسابقة تأتي بدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم"، كما استعرضت خلال الحلقة البرمو الخاص بالبرنامج الجديد.​