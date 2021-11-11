رئيس الوزراء يتفقد مشروع فوسفات مصر بـ"أبو طرطور"

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مشروع شركة فوسفات مصر بـ"أبو طرطور" بمحافظة الوادي الجديد.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح عن مناجم أبوطرطور والعمليات اللازمة لإنتاج خام الفوسفات، حيث تم عرض تقديمي حول الأنشطة التي تقوم بها الشركة، واستعراض استراتيجيتها التي تعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في تعظيم الإنتاج، والمبيعات، وترشيد النفقات.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن احتياطي هضبة أبو طرطور يعد من أكبر الاحتياطيات الجيولوجية لخام الفوسفات على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع.

وقال وزير البترول: خام الفوسفات له أهمية كبيرة؛ حيث يستخدم في العديد من الصناعات الكيميائية، بعد تحويله لأهم منتج وسيط وهو حامض الفوسفوريك التجاري الذي يستخدم في العديد من الصناعات، من أهمها الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة والصناعات الغذائية والدوائية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم اختيار موقع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك ليكون داخل مناجم أبو طرطور بشركة فوسفات مصر التي تم تأسيسها في ديسمبر العام الماضي؛ حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من البنية الأساسية والمنشآت الموجودة بالفعل.

ونوه إلى أن شركة فوسفات مصر تسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من الفوسفات والتصدير، وسيقام المصنع على مساحة 560 ألف متر مربع مخصصة لإنشاء مصنع حامض الكبريتيك لإمداد مصنع حامض الفسفوريك، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 920 ألف طن، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المصاحبة للمصنع، والذي تبلغ استثماراته 2ر1 مليار دولار.

ونوه وزير البترول، إلى أن العائد من المشروع سيسهم في زيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، ويسفر تحويل الفوسفات من مادة خام أولية إلى حامض الفوسفوريك عن تحقيق عائد يصل إلى 10 أضعاف من بيع الفوسفات في صورته الخام، بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا الصناعات الفوسفاتية بالمحافظة، فضلا عن قيام العديد من الصناعات التكميلية على المنتجات الثانوية والتي ستضيف عائداً إضافياً للمشروع، إلى جانب إنشاء العديد من المراكز التدريبية المتخصصة؛ لتدريب العمالة المطلوبة، والتي ستسهم في التنمية الشاملة للمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن استراتيجية الشركة نجحت في تطور معدلات الإنتاج والمبيعات للشركة، حيث زاد معدل الإنتاج حتى الربع الثالث لعام 2021 بنسبة 113% مقارنة بالعام السابق خلال نفس الفترة، كما زاد معدل المبيعات للعام 2021 بنسبة 123%.

ومن المخطط وصول إنتاج الشركة في آخر العام الحالي إلى 2.78 مليون طن، مع زيادة المبيعات إلى 2.75مليون طن، وهي معدلات غير مسبوقة تؤكد على تنفيذ استراتيجية الشركة المتمثلة في ربط الإنتاج بالمبيعات واستغلال المخزون، إلى جانب ترشيد النفقات، بما يحقق أفضل درجات التوازن، وأفضل عائد اقتصادي.

وفي نهاية العروض، أكد رئيس الوزراء، ضرورة وجود رؤية ومخطط كامل للاستفادة من هذه الموارد، بتصنيع كامل في مجمع صناعي بهذه المنطقة، يوفر احتياجاتنا المحلية، وكذا يسمح بالتصدير، وعدم الاكتفاء ببيع الحامض.