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تحت الرماد.. شاهد تأثير البركان على جزيرة لابالما الإسبانية (فيديو)

07:08 م الخميس 11 نوفمبر 2021
تحت الرماد.. شاهد تأثير البركان على جزيرة لابالما الإسبانية (فيديو)

بركان لا بالما

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من جزيرة لابالما أصبحت تحت الرماد بسبب نشاط بركان لابالما في جزر الكناري.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك": "حتى الآن لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء الثوران إنه أمر صعب للغاية، لأن الحمم البركانية والرماد والغازات المنبعثة على السطح تمثل انعكاسًا لنشاط جيولوجي معقد يحدث في أعماق الأرض".

وكانت شبكة المراقبة البركانية التابعة للمعهد الجغرافي (IGN) سجلت حوالي 50 زلزالًا في 24 ساعة منهم، 34 زلزالًا خلال الليل من الأحد إلى الاثنين، في جزيرة لا بالما.

جزيرة لابالما الإسبانية البركان الهيئة العامة للأرصاد الجوية جزر الكناري

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