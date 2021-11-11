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ملك البحرين في اتصال بالإمام الأكبر: مواقف الأزهر داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية

06:58 م الخميس 11 نوفمبر 2021
ملك البحرين في اتصال بالإمام الأكبر: مواقف الأزهر داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، اتصالًا هاتفيًا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره على الجهود الخيرة التي يبذلها الإمام الأكبر في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقف مملكة البحرين في دعم قضايا العرب والمسلمين، وتقديره للمجتمع البحريني والذي تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بين مختلف الثقافات والأديان.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الملك حمد بن عيسى آل خليفة قضايا الأمتين الإسلامية

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