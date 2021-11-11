إلحاق العمالة: نستهدف تسفير مليوني عامل مصري لليبيا.. والأولوية لهذه الفئات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، آخر الإجراءات الخاصة بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وأكد إمام في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مصر تستهدف تسفير كل العمالة المصرية الماهرة إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية لمجال المقاولات والمعمار والمهندسين والسباكين والمحارة، والنقاشين.

وأكد أن مصر تستهدف سفر قرابة مليوني عامل إلى ليبيا خلال أول 3 سنوات من إعادة الإعمار، على أن يتم السفر بشكل تدريجي خلال السنة الأولى من بدء الأعمال.

وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إلى أن طبيعة الأعمال التي يشملها إعادة الإعمار تشمل كل مجالات الإعمار، بالإضافة إلى الشركات العاملة في المجال التجاري والصناعي والمقاولات قائلًا: "نتحدث عن إعادة إعمار دول بالكامل".

وتابع إمام: "سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لن يكون قبل الانتخابات البرلمانية الليبية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل، ومصر لن تبدأ باستخراج الموافقات الأمنية إلا بعد هذه الانتخابات على أن تستتب الأمور سياسيًا وأمنيًا".

وكانت اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس، وقعت مؤخرًا بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين ، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وعقدت اللجنة الفنية المصرية-الليبية، اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.



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