"قومي المرأة" ينعى الفنانة التشكيلية جاذبية سري

كتبت- نور العمروسي:

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والآسى الفنانة التشكيلية الراحلة جاذبية سري.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس عن بالغ حزنها لفقدان رمز من رموز الفن ورائدة من رائداته، التي وثقّت تاريخ مصر وأحداثها والتحديات التي واجهت النساء والضغوط الاجتماعية التي تعرضت لها.

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.​