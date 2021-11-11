المحرصاوي يدشن مجالس تقريب التراث.. ويفتتح صالون رعاية الموهوبين بكلية اللغة العربية

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه رئيس قطاع المعاهد، الخميس، مجالس تقريب التراث والصالون الثقافي ورعاية الموهوبين، ومقر المكتب الإعلامي بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

وأعلن رئيس الجامعة أن الهدف من هذه المجالس هو الحفاظ على التراث، المفعم بالقيم الإنسانية، التي ينعكس أثرها إيجابًا على المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن الشباب في أمس الحاجة إلى معرفة التراث؛ من خلال علماء الأزهر الشريف، المشهود لهم بالوسطية والاعتدال.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات التي نشهدها جميعا اليوم في كلية اللغة العربية بالقاهرة هي نتاج جهد وعرق وإخلاص من قياداتها على مرّ السنين، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تتبوأ الكلية مكانتها اللائقة بها، إذ هي الكلية القائمة على حفظ لغة القرآن الكريم ووعائه.

جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.