الزراعة: ندوة حول تأثير التغيرات المناخية على الاستزراع السمكي

كتب- أحمد مسعد:

نظم المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية، اليوم الخميس، ندوة إرشادية حول تأثير التغيرات المناخية على الاستزراع السمكي، في إطار اهتمام الدولة بظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة ومنها القطاع الزراعي كما تأتي الندوة مواكبة مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا في قمة المناخ الـ26.

وقالت الدكتورة أميرة الحنفي مدير معمل أبحاث الثروة السمكية، إن الندوة تأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضافت الحنفي، اليوم الخميس، أن قضية تغير المناخ تؤثر على كل مسارات التنمية في كافة قطاعات الدولة، وخاصة القطاع الزراعي، ومن هنا كان لابد من إلقاء الضوء على أثر التغيرات المناخية على أهم قطاعات الإنتاج الحيواني، وهو قطاع الثروة السمكية.