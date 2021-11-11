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"بحوث التناسليات الحيوانية": 6 قوافل جديدة لعلاج الماشية في سوهاج

05:39 م الخميس 11 نوفمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

نظمت لجنة من الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد، بمشاركة معاهد الثروة الحيوانية في المركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري في سوهاج، 6 قوافل بيطرية لـ6 قرى في المحافظة (قرية المدمر، أولاد سلامة، الغريزات، بيت داوود، برديس، سفلة) في الفترة من 6 نوفمبر حتى 11 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة.

وقال حجازي، اليوم الخميس، إن إجمالي الأعداد التي تم فحصها بلغت 4275 حيوانًا وكان بيانها كالآتي: تم علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1248 حيوانًا وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1004 حيوانات.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية سوهاج الطب البيطري

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