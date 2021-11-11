تنبيه من "تاون جاس" لمواطني القاهرة الجديدة: لا تنزعجوا من الرائحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، القيام ببعض أعمال التعديلات الخاصة بخصوص الغاز الرئيسية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك سيكون اعتبارًا من العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 ولمدة 72 ساعة، علمًا بأن جميع هذه الأعمال ستتم ليلًا دون التأثير على إمداد العملاء بالغاز نهائيًا.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

​