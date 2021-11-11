رئيس الوزراء يلتقي نواب البرلمان عن الوادي الجديد

كتب- محمد غايات:

خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد لقاء مع نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه أبناء المحافظة، وسبل التغلب عليها.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم على أرض محافظة الوادي الجديد، بصحبة عدد من أعضاء الحكومة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا رغبته في إتمام هذه الزيارة منذ فترة للمحافظة التي تتمتع بانفرادها بالعديد من الميزات النسبية، كما أعرب في الوقت نفسه عن سعادته بحجم التطورات والإنجازات التي حدثت على مستوى المحافظة في عدد من القطاعات، والتي لمسها خلال هذه الزيارة مقارنة بآخر زيارة للمحافظة منذ فترة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار النهج الذي اتبعته الحكومة بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولاسيما لقاء نواب البرلمان بغرفتيه أثناء تفقد المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات الجمهورية؛ وذلك في إطار الحرص الدائم على الاستماع إلى جميع المقترحات التي يقدمها النواب عن دوائرهم، والتي تتعلق بتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأبناء هذه الدوائر في مختلف القطاعات، كما تعمل الحكومة على الإنصات جيدا لكافة التحديات التي يطرحها النواب والأهالي؛ ودراسة سبل التغلب عليها معا.

كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم، خلال تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إقامة المشروعات التي تضمن استمرار وانتظام التيار الكهربائي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تسهم بلا شك في مضاعفة عدد سكان المحافظة خلال فترة وجيزة، بفضل المشروعات التنموية التي تم ويتم تنفيذها بها.

كما لفت رئيس الوزراء الانتباه، خلال اللقاء، إلى ضرورة الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من السكان، لاسيما من خلال التوسع في مشروعات صناعة الحرير والصوب والزراعات المتكاملة وربطها بالصناعة.

من جانبه، تحدث اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرا في سياق ذلك إلى أن هذه المشروعات تتم بفضل الله، ثم بإرادة من القيادة السياسية، حيث شملت مختلف القطاعات، ومنها مشروع إنشاء طريق العوينات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي يربط بين أسوان والواحات بطول 1600 كيلو، لربط عدد كبير من المحافظات المصرية.

ورحب نواب البرلمان بمحافظة الوادي الجديد بتواجد رئيس الوزراء والوزراء المرافقين على أرض المحافظة، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، والتي أسهمت في إحداث طفرة هائلة في الوادي الجديد، كما قدموا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على مواكبة الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية، باعتبارهم كتيبة فدائيين في هذه المرحلة.

وخلال اللقاء، طرح النواب عددًا من الموضوعات على طاولة المناقشة، كما عبروا عن بعض التحديات التي تواجه أبناء المحافظة، مؤكدين أن المناقشة مع الحكومة ستُسهم في التوصل لحلول لإزالة هذه التحديات، ولاسيما أن الوادي الجديد يعتبر قبلة مميزة للاستثمار، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من ميزات فريدة.

ومن بين الموضوعات التي تم طرحها، ضرورة ازدواج طريق الخارجة- أسيوط، بسبب وقوع حوادث متكررة عليه، بالإضافة إلى أهمية ازدواج الطرق بين الخارجة والداخلة، للحد من الحوادث أيضا وخدمة جهود جذب الاستثمار، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المساحات الزراعية المتوافرة بمراكز المحافظة قائمة على المياه الجوفية، وهو ما يرونه يكلف الكثير، وأنه باعتبار الزراعة كانت ولا تزال مستقبل مصر لحماية أمنها القومي فهناك حاجة إلى دعم من وزارة الكهرباء في مجال الزراعة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تحويل الري بالغمر إلى الري الحديث.

كما عبر النواب عن رغبتهم في دعم الطاقة الشمسية لتغطية احتياج المحافظة من الكهرباء، وفي هذا الصدد قدموا عدة مذكرات للعرض على رئيس الوزراء الذي وعدهم ببحثها ودراستها واتخاذ اللازم حيالها.

إلى جانب ذلك، طلب النواب، خلال اللقاء، تزويد مستشفيات المحافظة بتخصصات نادرة مثل الطب النفسي، مع مراعاة تعديل كادر الأطباء في جميع المحافظات الحدودية لجذبهم للعمل في مستشفيات تلك المحافظات، كما أشاروا إلى أن مستشفى الخارجة العام تحتاج إلى المزيد من الكوادر الطبية والتجهيزات الإضافية؛ لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى أعلى، إلى جانب مطالبهم بإقامة مدينة شبابية ورياضية في المحافظة؛ لدعم شرائح الشباب واستغلال طاقاتهم.

كما ناشد النواب رئيس الوزراء عقد لقاء معهم بمقر رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المزيد من المقترحات.

وعقب المحافظ على مداخلات النواب بالتأكيد أن المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، تتم وفق أولوية تراعي احتياجات المحافظة ومتطلبات أبنائها، مؤكدا تأييده لمبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، باعتبار أن محافظة الوادي الجديد تتمتع بأشعة الشمس لفترات طويلة، وهو ما يسهم في دعم احتياجات الطاقة.

وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن مدينة الخارجة من المناطق المجهدة مائيًا بسبب الهبوط المائي بها، ومشكلة حفر الآبار العشوائية والتي أدت إلى جفافها وتملحها، لافتاً إلى أهمية استخدام وسائل الري الحديث التي تسهم في زيادة دخل الفلاحين.

وخلال اللقاء، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التي تخص قطاع الطرق بالمحافظة، منها ما يتعلق بإعادة تأهيل طريقيْ بنى مزار/ البويطي، ومنفلوط / الداخلة، وإزالة الكثبان الرملية بها، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة طريق الواحات حتى عين دالة بطول 155 كم، وجار الانتهاء من طريق 6 أكتوبر/ الواحات، الذي يصل طوله إلى 263 كم، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بطريق الخارجة / أسيوط، فتم بدء العمل به بالفعل مطلع الشهر الجاري.

وأضاف الوزير أنه جار تنفيذ طريق لربط مفيض توشكي بشرق العوينات، وصولا إلى 6 أكتوبر، كما تناول ما يتم تنفيذه من دراسات تتعلق بخطوط السكك الحديدية التي تصل إلى المحافظة.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإعراب عن سعادته والوفد الوزاري المرافق له بتواجده في محافظة الوادي الجديد، ووعد بعقد اجتماع للنواب بالمحافظة بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة استجابةً لهم لمناقشة مزيد من القضايا الخاصة بالمحافظة.