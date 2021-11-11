الخط الثاني للمترو.. بدء تشغيل أول قطار كوري مكيف بدون ركاب - صور

كتب - أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كوري للعمل بالخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب.

يأتي ذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به حيث تم شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني.

وأوضحت الشركة أنها بدأت اليوم التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب بالخط الثاني ويستمر التشغيل التجريبي بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الاطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني.

وناشد المترو، جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.