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أمطار تكون رعدية أحيانا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

02:35 م الخميس 11 نوفمبر 2021
أمطار تكون رعدية أحيانا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الطقس

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية من 5 إلى 7 في الصباح الباكر من وإلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية (السلوم – مطروح- الضبعة)، على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (حلايب- شلاتين- مرسى علم - أسوان - أبوسمبل) على فترات متقطعة (40- 50% تقريبًا).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

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الطقس الشبورة الأمطار أمطار رعدية الأرصاد درجات الحرارة

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