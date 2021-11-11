وزيرة البيئة تؤكد أهمية توحيد الموقف العربي لدعم احتياجات عمليات تمويل المناخ

كتب- محمد نصار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة دولة المملكة العربية السعودية لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية، وتحديد الخطوات التي لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف 26 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة، مستجدات التفاوض فيما يخص عمليات تمويل المناخ والذي تترأسة مصر بالتعاون مع وزير البيئة السويدي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ، وبذل المزيد من التعاون لاتخاذ إجراءات ملموسة، لتحقيق مصالح المنطقة العربية في عمليات تمويل المناخ بما يدعم احتياجات الدول العربية خاصة مع تأثر الدول العربية بالتغيرات المناخية، ليكون لدينا نظام أكثر صلابة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وشددت على استمرار التنسيق المصري لتوحيد الرؤى على كافة المستويات للقضايا المشتركة بما يحقق المصالح للجميع لوضع الأولويات العربية على الخريطة العالمية.

وأبدت المجموعة العربية استعدادها للتعاون ومساندة ودعم مصر في استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop 27، مؤكدين على المشاركة بفاعلية لإنجاح هذا المؤتمر إيمانًا بقدرة مصر الدبلوماسية لإنجاح المؤتمر، مشيدين بالجهود المصرية في التعامل مع قضايا المناخ.