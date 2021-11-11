سفير التشيك بالقاهرة: افتتاح أول مركز ثقافي تشيكي في مصر 2022

كتب- مصراوي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، جاك فوليك، ووفدا يضم: المدير العام للمراكز التشيكية، أوندريخ تشيرني، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التشيكية، جان بوندي، والدبلوماسي المتخصص بالعلاقات الثقافية بسفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة، أولدريخ فوندروشكا.

وبحسب بيان لوزارة الثقافية، اليوم الخميس، تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وأشاد فوليك بالحركة الثقافية والفنية في مصر وبدور وزارة الثقافة في نشر الوعي والفنون في مختلف محافظات مصر وهو ما كان المحرك الرئيسي في تفكير جمهورية التشيك لتأسيس أول مركز ثقافي تشيكي في مصر وهو الأول لها على مستوى العالم العربي وأفريقيا والذي سيتم افتتاحه في عام 2022.

وأضاف أن الحضارة والثقافة المصرية هي محط أنظار العالم خاصة الشعب التشيكي الذي يحرص على زيارة مصر دائما مؤكدا على أن أكثر من 300 ألف تشيكي كانوا يزورون مصر قبيل جائحة كورونا.

من جانبها عبرت عبدالدايم عن سعادتها بهذه الزيارة ورحبت بفكرة المركز الثقافي وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المركز باعتباره إضافة حقيقية للمراكز الثقافية للعديد من دول العالم في مصر إلى جانب أنه نافذة مهمة لتبادل الثقافات وفتح آفاق من التعاون المشترك في كافة المجالات الفنية والثقافية والابداعبة والمعرفية بين البلدين.​