العلاج مجاني.. الصحة تنشر عناوين مراكز "الأمراض الوراثية" لحديثي الولادة

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كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

كانت وزارة الصحة خصصت عددا من المراكز لعلاج الأمراض الوراثية وجارِ التوسع تباعًا لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وتقدم هذه المراكز خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.