Masrawy logo white

العلاج مجاني.. الصحة تنشر عناوين مراكز "الأمراض الوراثية" لحديثي الولادة

11:25 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

كانت وزارة الصحة خصصت عددا من المراكز لعلاج الأمراض الوراثية وجارِ التوسع تباعًا لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وتقدم هذه المراكز خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وزارة الصحة مراكز الأمراض الوراثية حديثي الولادة علاج مجاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا