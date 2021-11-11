الحكومة تكشف حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي.

وتابعت التعليم، أنه يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور.

في سياق متصل، تبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم، 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً منفصلة، على أن تكون مدة الغياب المسموح بها، بسبب عذر قهري، أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء، وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.