"امتحانات الأزهر" تصدر تنبيها مهما لشيوخ المعاهد بشأن اختبارات الشهادة الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تنبيها بشأن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد.

وطالبت الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة الشيخ أحمد عبدالعظيم، المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد"، بضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب بالشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسمه من واقع شهادة الميلاد بمعرفة استوديو التصوير، على أن يقوم مختص شؤون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد "من الخلف"

وأشارت الإدارة المركزية للامتحانات، إلى أن ختص شئون الطلاب يتعاون مع رائد التحول الرقمي لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي azhar.gov.eg، بعد التأكد من حقيقة الصورة المدون عليها بيانات الطالب، على الصفحة ويتحملون جميعا المسؤولية القانونية حيال وجود خطأ.



وطالبت الإدارة المركزية للامتحانات، شيخ المعهد بأن يحتفظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد في مظروف خاص بصورة سنوية للرجوع إليها عند الحاجة، على تطبق نفس الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك في خلال شهر.