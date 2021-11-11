بدأ العمل فيه منذ 15 عامًا.. طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر افتتاح مستشفى الكبد بالشرقية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب؛ لإحالته إلى رئيس الحكومة ووزيرَي الصحة والتنمية المحلية ومحافظة الشرقية؛ بسبب بتأخر افتتاح مستشفى الكبد بمدينة ههيا.

وقال عبد العزيز، في طلب الإحاطة، إن مستشفى الكبد في ههيا يتم العمل به منذ ما يزيد على ١٥ عامًا، ولا يوجد سبب واضح لهذا التأخير في افتتاح هذا الصرح لخدمة أبناء المركز بل والمحافظة بأسرها.

وأشار النائب إلى أنه يوجد بطء شديد في التنفيذ، فضلاً عن التعثرات التي تحدث دائماً بين الشركة المنفذة وجهات التمويل التي لا يتحمل نتائجها سوى المواطن؛ فهو المتضرر الوحيد من عدم دخول المركز إلى الخدمة حتى الآن.

وطالب عبد العزيز الحكومة بالكشف عن أسباب عدم دخول المستشفى الخدمة حتى الآن، وسبب تأخر التسليم من قِبل الشركة المنفذة، وعدم إمداد المركز بالمعدات اللازمة حتى تاريخه، مطالبًا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.

وتقدم عبد العزيز، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والتنمية المحلية والتخطيط والبيئة بشأن تغطية مصرف أم الشوك من المطاوعة، مرورًا بشرشيمة والسكاكرة؛ نظرًا للوضع البيئي المتردي.

وأضاف النائب أن تلك المصارف أصبحت مرتعًا لإلقاء المخلفات والقمامة.