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قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا

06:30 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا

انقطاع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب عن مناطق (الوراق، وشمال الجيزة، والعجوزة، وبولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات اعتبارا من الساعة ١٢ مساء غد الجمعة الموافق وحتى السادسة صباح يوم السبت ٢٠٢١/١١/١٣.

وبحسب بيان، جاء ذلك نتيجة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر (١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم ) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة لاستكمال أعمال غسيل الخط.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياi النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.​

انقطاع المياه الجيزة الوراق العجوزة شركة مياه الشرب

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