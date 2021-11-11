الجيزة: تسليم مواد غذائية لـ 3 آلاف أسرة وتجهيز 25 فتاة مقبلة على الزواج بالواحات

كتب- يوسف عفيفي:

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر قافلة تنموية بالواحات البحرية، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية المستحقة وتجهيز العرائس المقبلات على الزواج بعدد ٦ قرى "ضمن مبادرتي" بالهنا والشفا ودكان الفرحة".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على هامش تدشين محافظة الجيزة المهرجان الأول للتمور بالواحات البحرية والتي من المقرر بدء فعالياته غدا ويستمر حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

وأوضح المحافظ، أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم خاصة في المناطق النائية والحدودية .

وأضاف محافظ الجيزة، أن القافلة تضم ٣٦ طن مساعدات، استهدفت توفير المواد الغذائية والأغطية لعدد ٣٠٠٠ أسرة، بالإضافة إلى تجهيز ٢٥ فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية.

وهنأ محافظ الجيزة، العرائس المقبلات على الزواج موجها الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه للمساهمة في تخفيف العبء عنهم وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري لافتا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور منظمات المجتمع المدني والمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

رافق المحافظ خلال الفعالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وتامر عبد الفتاح رئيس الصندوق التنفيذي لتحيا مصر ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.