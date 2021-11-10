فتح المقامات والأضرحة ؟.. مصدر بالأوقاف يوضح الحقيقة

كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، حقيقة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح الأضرحة ومقامات آل البيت، الأحد المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن ما يثار حول فتح الأضرحة ومقامات آل البيت أمام الزوار في الـ 14 من نوفمبر الجاري، لا أساس له من الصحة.

ونوه المصدر، إلى أن الأضرحة ومقامات آل البيت لا تزال مغلقة، إضافة إلى تعليق الأنشطة بالمساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم فتح الأضرحة ومقامات آل البيت أمام الزائزين، الأحد المقبل.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الأوقاف، أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد وتلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد، يشمل جميع المساجد الحكومية والأهلي وملحقاتها والمساجد تحت الإنشاء.

وأشارت إلى أنه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالإسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

وأكدت أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن مديريات الأوقاف ستقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.