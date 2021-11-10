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الصحة تنشر الخطوات الآمنة للتعامل مع حوادث الطرق

10:07 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
الصحة تنشر الخطوات الآمنة للتعامل مع حوادث الطرق

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف خطوات آمنة للتعامل مع حوادث السير على الطرق –(الإسعافات الأولية).

وقالت الوزارة، إنه عند الاستجابة لحالة طارئة في وسط الشارع اتبع الخطوات التالية:

- أوقف السيارة على مسافة آمنة وشغل الأضواء التحذيرية.

- ابقى بعيدا عن مسار السيارات السريعة (اعبر الشارع إذا تطلب الأمر ذلك ولكن بحرص شديد - ابعد الناس الشارع الرئيسي).

  • كن متيقظا للسيارات من خلفك (اطلب من بعض المتواجدين التلويح بعلم من أجل توجيه وإبطاء حركة السيارات).
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حوادث الطرق وزارة الصحة حوادث السير الإسعافات الأولية

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