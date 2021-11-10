طلب إحاطة بشأن مستحقات عاملي الحديد والصلب ونص الاستقالة المقرر توقيعهم عليها



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية التي سيتم صرفها لهم، متسائلًا عما إذا كانت هناك جداول واضحة للصرف.

وتساءل منصور عن نص خطاب الاستقالة الذي سيتم توقيع العاملين عليه، وهل تم إطلاع العاملين على نصوص اتفاقية العمل الجماعية المبرمة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ والمدرجة في نص الاستقالة؟

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه مذكور في صدر الإعلان، الصادر من اللجنة المشكلة لإدارة الشركة، بخصوص فتح باب تقديم الطلبات لإبداء رغبات العاملين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، أن المدة المتاحة لتقديم الطلبات 3 أشهر، في حين أن الجدول الذي تم وضعه في نفس الإعلان لتقديم الطلبات يستمر لمدة أقل من شهر، وتحديدًا نحو 28 يوماً!