شعبة إلحاق العمالة في ليبيا تكشف موعد ورواتب سفر العمالة إلى ليبيا

كتب يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، عن آخر إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وقال إمام في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لن يكون قبل الانتخابات البرلمانية الليبية التي ستجرى خلال ديسمبر المقبل، مؤكداً أن مصر لن تبدأ باستخراج الموافقات الأمنية إلا بعد الانتخابات، واستقرار الأوضاع سياسيا وأمنيا، لافتاً إلى دخول أعداد بسيطة لا تذكر من العمالة إلى ليبيا.

وأشار إلى أن رواتب العمالة المصرية التي تتجه للعمل في ليبيا ستكون بالدولار، لتقترب من نظيرتها في دول الخليج العربي، على أن تختلف حسب المؤهل العلمي.

وتابع إمام: "العمالة غير الماهرة لن تقل عن 500 دولار في الشهر، والعمالة الماهرة تتخطى 1000 دولار، فيما تصل رواتب المهندسين إلى 1500 دولار، على أن تتخطى 2000 دولار في الشهر".

وأضاف:"هذا سيكون له عائد إيجابي كبير على مبالغ تحويلات المصريين في الخارج والتي وصلت إلى 27 مليار دولار عام 2020، متوقعا أن يزيد هذا المبلغ ويتضاعف خلال الفترة المقبلة".

وعن التطعيمات، أكد رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة للغاية بشأن التطعيم ضد كورونا، وهناك تطعيمات ستعلن فيما بعد، وستكون معتمدة بين البلدين، على أن يكون هناك مسحة (PCR/ QR).

وكانت اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس، وقعت مؤخراً بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الالكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين ، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد ، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل ، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وعقدت اللجنة الفنية المصرية-الليبية، اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.

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