مزودة بأجهزة لنظام معلومات الركاب.. وزير النقل يكشف مميزات الأتوبيسات الذكية بالعاصمة الإدارية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن مواصفات الأتوبيسات الذكية بالعاصمة الإدارية، في إطار التوسع باستخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز.

جاء ذلك خلال تدشين شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشراكة استراتيجية بين شركة سوبر جت ومواصلات مصر باستثمارات 200 مليون جنيه، بحضور اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة سوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأوضح وزير النقل، أنه تم شراء 20 أتوبيسا كبير للعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب، على أن تستكمل باقي أتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية.

وأشار إلى أن هذه الأتوبيسات، مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب، وأنظمة التحصيل الإلكتروني، والمتابعة الإلكترونية، وأنظمة التقاطر الإلكترونية، وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وتابع الوزير: "من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البري العام من خلال إنشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلي الذكي داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

وتحرص الشركتان على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة العاصمة الإدارية لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلكان خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعي الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز، بما لدیھما من كوادر مؤھلة على تخطیط وتنفیذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.