الطقس.. نشاط للرياح و شبورة كثيفة بهذه المناطق غدا

كتب-محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن شبورة مائية (من 5 : 7 ص) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن يسود نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.