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حدث في 8 ساعات| قرارات حكومية بشأن العقارات وضريبة الدخل وتحرك برلماني بسبب "4 ابتدائي"

07:13 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| قرارات حكومية بشأن العقارات وضريبة الدخل وتحرك برلماني بسبب "4 ابتدائي"

حدث في 8 ساعات

كتب - محمود مصطفى:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الرئيس السيسي برئيس جمهورية تنزانيا، وولي العهد الأردني، وموافقة الحكومة توافق على تعديل قانون الشهر العقاري وضريبة الدخل، وأول تحرك من مجلس النواب بشأن مناهج 4 ابتدائي، وقطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة يوم الجمعة المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي مجلس الوزراء الشهر العقاري ضريبة الدخل مصطفى مدبولي مياه الشرب ولي عهد الأردن

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