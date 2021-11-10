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اقتران القمر مع زحل.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الآن

06:58 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
اقتران القمر مع زحل.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الآن

اقتران القمر مع كوكب زحل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، مساء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الفلكية تتمثل في اقتران القمر مع زحل (الكوكب ذو الحلقات - جوهرة المجموعة الشمسية)، الآن، حيث نراهما مقتربين في السماء باتجاه الغرب أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول العاشرة والنصف مساء.

وأشار أستاذ الفيزياء الفلكية، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الحالي، 12 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 2 نوفمبر2021، باقتران كوكب عطارد مع النجم سبيكا (ألفا برج العذراء)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 25 نوفمبر، بظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل.

اقتران القمر كوكب زحل الظواهر الفلكية

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