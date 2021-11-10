بـ 200 مليون جنيه.. تدشين شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية

كتب - أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأربعاء، تدشين شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشراكة استراتيجية بين شركة سوبر جت ومواصلات مصر باستثمارات 200 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، الأربعاء، أنه قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة سوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز، مضيفاً أنه تم شراء 20 أوتوبيس كبير للعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب، على أن تستكمل باقي أوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية.

وأشار إلى أن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وأنظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية، وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البري العام من خلال إنشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلي الذكي داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

و تحرص الشركتان على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة العاصمة الإدارية لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین .

جدير بالذكر أن شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلكان خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز، بما لدیھما من كوادر مؤھلة علي تخطیط وتنفیذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.