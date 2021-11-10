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ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري - صور

05:42 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

تمكنت الوحدة الأثرية بميناء سفاجا البحري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه فور تلقي الوحدة الاثرية بالميناء بلاغ بالاشتباه في اثرية بعض القطع، تم تشكيل لجنة من وحدة المنافذ الاثرية بالبحر الأحمر برئاسة الأثري حجازي عباس للفحص والمعاينة، و التي بدورها أكدت أثرية القطع و يجب مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار وفقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

ومن جانبه قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن المضبوطات تضمنت ١٦ قطعة أثرية لتماثيل من الخشب و البرونز و قمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة وبقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون و تمائم من الفاينس والخشب المطليان بالذهب.

ميناء سفاجا ضبط قطع أثرية الأعلى للآثار وزارة السياحة

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