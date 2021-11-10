"بابا بيتحرش بيا وعاوزني أطاوعه من باب بر الوالدين".. هكذا رد مبروك عطية (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، سؤلًا من فتاة عبر بث مباشر على"يوتيوب، قالت:"بابا بيتحرش بيا ويطلب مني اطاوعه من باب بر الوالدين؟.

وجاوب الداعية الإسلامي على السؤال قائلا:" ليس بر الوالدين بمعصية الله، موضحا أن الوالد الذي يتحرش ببنته (فاسق)، خرج عن نظام الجماعة، وعن خلق الدين، وعن خلق الفطرة التي فطر الله الناس بها".

وتابع:"اوعوا حد يتخيل انه أب سوي، مشيرًا إلى أن كلمة والدي تثير في النفس معنى الأبوة والوقار والبعد عما حرم الله، وهذا الرجل صار بلا فطرة سليمة ولا دين سليم".

وقال:"الله سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصيته ضمن بر الوالدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

وتابع الداعية الإسلامي، مخاطبا الفتاة: "باباكي لما ييجي جنبك تفري منه فرار الأجنبي، وتدافعي عن نفسك، لأنه لم يصبح بابا في هذه الحالة".