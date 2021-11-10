5 من صحفيي مصراوي مرشحون لجائزة دبي للصحافة العربية

كتب - مصراوي:

تصدر 5 زملاء من مصراوي قائمة المرشحين النهائيين لجائزة دبي للصحافة العربية في 3 فئات، هم الزملاء عبد الله عويس، فئة الصحافة الشبابية عن 5 موضوعات أبرزها ملف "وباء في القاهرة"، والزميلة مارينا ميلاد، فئة الصحافة الإنسانية عن قصة "ما بعد فيضان النهر، الهروب والبقاء في السودان".

والزملاء سامح غيث ومها صلاح الدين ومحمد الصاوي، فئة الصحافة الاستقصائية، عن تحقيق "يحفرون قبورهم بأيديهم.. حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار".

كان "مصراوي" بين ترشيحات العام الماضي لجائزة الصحافة العربية، فئة صحافة الشباب، عبر الزميلتين "شروق غنيم ومها صلاح الدين".

وفاز الزميل محمد مهدي بالجائزة نفسها العام قبل الماضي فئة الشباب، وكان الزميلين "أحمد الليثي مها صلاح الدين" ضمن المرشحين النهائيين، في فئة الصحافة الإنسانية. وفازت الزميلة "دعاء الفولي" بالجائزة نفسها، فئة صحافة الشباب، عام 2017.