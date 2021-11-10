لقاء شيخ الأزهر وولي العهد.. الإمام الأكبر يتلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة الأردنية

كتب - محمود مصطفى:

وجه ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبدالله، الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لزيارة الأردن خلال الفترة المقبلة.

وأعرب ولي العهد الأردني عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، الأربعاء، بمقر المشيخة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع الأزهر واتفاقه مع وجهة النظر التي طرحها شيخ الأزهر حول خلق نماذج شبابية عربية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون في تنفيذ مبادرات ومشروعات من شأنها تعزيز دور الشباب وتأهيلهم للقيادة والمشاركة في صنع القرار العربي.

ونقل ولي العهد الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني ودعوته لشيخ الأزهر لزيارة الأردن، الأمر الذي رحب به فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأردن بلد عزيز على قلبه وأنه يتطلع لتلبية الدعوة في القريب العاجل.

وأكد أن الأزهر يعتز بعلاقته القوية مع الأردن قيادةً وشعبًا، ويقدر جيدًا دور الملك عبدالله والمملكة الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى .

ومن جانبه، قال شيخ الأزهر إن العالم اليوم في أمس الحاجة لمن يحمل راية السلام من الشباب، وأن شباب اليوم كانوا أكثر حظًّا من سالفيهم ممن عانوا وعاشوا مرارة الحروب والصراعات ومشاعر الكراهية التي لطالما عاشت فيها الأجيال السابقة، ولا نريد أن تعيشها الأجيال الحالية والمقبلة، لذلك فشباب اليوم أكثر حاجة إلى حماية أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم مما اكتوت به الشعوب في العصور السابقة.

وأضاف شيخ الأزهر أنه من الواجب علينا أن نتكاتف ونتعاون لتأهيل قيادات شبابية عربية قادرة على النهوض بأوطاننا والوقوف في وجه الأفكار الدخيلة على ثقافتنا وعاداتنا الشرقية العربية، والتي تستهدف تشويه تراثنا الأصيل، والنيل من شبابنا ومقدساتنا الدينية، وغزو مجتمعاتنا من خلال العالم الرقمي بطرق وأساليب متطورة وعصرية يسهل معها السيطرة على عقول الشباب والنشء.