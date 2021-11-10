ما يحدث يخالف مصلحة الطلاب.. أول تحرك من "تعليم النواب" بشأن مناهج 4 ابتدائي

كتب- مصراوي:

تقدم النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مناهج رابعة ابتدائي.

وقال الطويل، في طلب الإحاطة، إنه تقدم به بعد شكوى أولياء الأمور من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي التي يفوق قدرات الطالب.

وطالب عضو لجنة التعليم بضرورة تبسيط المناهج وإزالة الحشو الموجود في منهج رابعة ابتدائي، مشيرًا إلى أن هناك عدم قدرة للطلاب على فهم ووعي هذه المناهج؛ نظرًا لصعوبتها.

وأشار الطويل إلى أن الطلاب لا يعرفون القراءة والكتابة؛ خصوصًا مَن هم في هذا الصف؛ لأنهم لم يذهبوا إلى المدارس على مدار عامَين؛ بسبب جائحة كورونا، مشددًا على أنه ليس ضد تطوير التعليم، ولكن ما يحدث حاليًّا ضد مستقبل الطلاب.

شهدت الأيام الماضية انتفاضة برلمانية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي؛ بسبب منهج "رابعة ابتدائي"؛ حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى الوزير، بشأن صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي، وطالب النواب باستدعاء الوزير إلى مجلس النواب؛ لمناقشته في تلك الأزمة.

وتقدمت النائبة مي غيث رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما اعتبرته النائبة سوء مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي.