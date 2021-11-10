نقيب المحامين يصدر قرارًا بانعقاد هيئة المكتب في موعد أسبوعي ثابت

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بانعقاد هيئة المكتب في موعد أسبوعي ثابت في الساعة الحادية عشر من صباح كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وكان قد نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة، وكافة المحامين، وكل العاملين فيها، شيخًا من كبار شيوخ المحاماة، هو محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا.