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نقيب المحامين يصدر قرارًا بانعقاد هيئة المكتب في موعد أسبوعي ثابت

04:10 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
نقيب المحامين يصدر قرارًا بانعقاد هيئة المكتب في موعد أسبوعي ثابت

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بانعقاد هيئة المكتب في موعد أسبوعي ثابت في الساعة الحادية عشر من صباح كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وكان قد نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة، وكافة المحامين، وكل العاملين فيها، شيخًا من كبار شيوخ المحاماة، هو محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا.

رجائي عطية نقيب المحامين انعقاد هيئة المكتب

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