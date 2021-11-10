Masrawy logo white

الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات غداً

04:07 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات غداً

مهرجان التمور

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر الحالي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

وأوضح راشد، أن فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام بمشاركة أكثر من 80 عارضا من مصر والدول العربية المنتجة للتمور.

وأشار المحافظ، إلى أن المهرجان يأتي في اطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن إنتاجا للتمور ، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.

مهرجان التمور

مهرجان التمور الواحات محافظة الجيزة مهرجان الواحات البحرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا