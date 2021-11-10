الشبورة.. تحذير من الأرصاد بسبب طقس هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب أثناء القيادة الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة يوجد أمطار على السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 50%.