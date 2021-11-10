نتائجه كبيرة سياسياً واقتصادياً.. برلماني يشيد بالحوار الاستراتيجي التاريخي بين القاهرة وواشنطن

كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحوار الاستراتيجي الذي انعقد بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكرى وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار، بالتاريخي والناجح.

وأكد عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الحوار ستكون له آثاره ونتائجه الإيجابية والكبيرة بين القاهرة وواشنطن سياسياً واقتصادياً.

وتوقع النائب أن يكون لهذا الحوار آثاره الكبيرة على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن.