Masrawy logo white

نتائجه كبيرة سياسياً واقتصادياً.. برلماني يشيد بالحوار الاستراتيجي التاريخي بين القاهرة وواشنطن

03:52 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
نتائجه كبيرة سياسياً واقتصادياً.. برلماني يشيد بالحوار الاستراتيجي التاريخي بين القاهرة وواشنطن

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحوار الاستراتيجي الذي انعقد بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكرى وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار، بالتاريخي والناجح.

وأكد عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الحوار ستكون له آثاره ونتائجه الإيجابية والكبيرة بين القاهرة وواشنطن سياسياً واقتصادياً.

وتوقع النائب أن يكون لهذا الحوار آثاره الكبيرة على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن.

مجلس النواب محمد عبد الحميد أنتوني بلينكن سامح شكرى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا